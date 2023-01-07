Хуснуллин рассказал о продолжении строительства трассы М12, несмотря на мороз

С 3 января специалисты возобновили работы на всех этапах строительства трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас, по его словам, ведется возведение искусственных сооружений.

«Идут работы по обустройству дороги, устройству земляного полотна, возведению ИССО (строения, возводимые в местах пересечения автомобильных и железных дорог с природными или другими транспортными объектами – прим.ред.) и другие работы, которые можно проводить при низких температурах», – написал он в своем телеграм-канале.

На вантовом мосту через Оку работы фактически не останавливались даже в Новый год, отметил Хуснуллин. Сейчас, по его словам, мостовики ведут подготовку к монтажу еще одной пары вант. «Уже смонтировано 12 и 34 пар вант. Левый русловой полупролет (консоль) моста смонтирован на половину длины, правый – на четверть», – добавил он.

Напомним, автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км. Ранее в Минтрансе РТ сообщали, что трасса может быть введена в эксплуатацию на год раньше – уже в этом году.