Фарит Ханифов пояснил, почему трасса М12 может быть введена в эксплуатацию на год раньше

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов пояснил, почему скоростная трасса М12 Москва – Нижний Новгород – Казань может быть введена в эксплуатацию на год раньше – уже в 2023 году. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства республики рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции.

«Сегодня официально представитель госкомпании “Автодор” объявил, что поручено в 2023 году запустить трассу Москва – Казань, – заявил министр. – Президент России Владимир Путин поинтересовался, можно ли реализовать проект на год раньше. Рассчитали. Получается, что если не сбавлять темпы и ничего форс-мажорного не произойдет, то можно. Основные вопросы – это мосты. Потому что мост не только нужно построить, но и освободить от временных сооружений, которые рядом с ним находятся. Сложности есть».

Глава Миндортранса уточнил, что в Татарстане мост через Волгу на трассе М12 готов примерно на 48%. Его строительство идет по плану. В республике пройдет 142 километра скоростной автомагистрали – это седьмой и восьмой этапы, напомнил он.

«Первый аргумент, чтобы быстрее построить дорогу, – лучше поработать, сдать объект, эксплуатировать и собирать деньги. Ведь сейчас уже решили дорогу продлить до Тюмени к 2024 году. Второй аргумент – сегодня имеются уникальные мощности по строительству дорог в России, в том числе в Татарстане. Все на взлете, современная техника. Пока она новая, ее надо эксплуатировать», – отметил Ханифов.

При этом, по его словам, регионы подняли вопрос о приведении в нормативное состояние дорог, которые используются при строительстве трассы. Так, например, в Кайбицком районе республики 36% дорог задействованы для проезда спецтехники и перевозки материалов, необходимых для строительства М12, в других районах – в среднем 15–20%.

В соглашении говорится, что до 2024 года подрядными организациями эти дороги должны содержаться в работоспособном виде, чтобы могла перемещаться техника, автобусы, в том числе и школьные. А в 2024 году они должны быть капитально отремонтированы, подчеркнул министр.

«Первая часть соглашения нами исполняется. А меморандум, главный документ, гласит, что все 374 километра наших дорог, задействованных в строительстве М12, должны быть отремонтированы. Это очень большая сумма. Называли цифру, что для всей протяженности трассы от Москвы до Казани нужно около 60 млрд рублей. Мы опасаемся, что если в следующем году по М12 пойдет движение, то все наши дороги еще не будут отремонтированы. Поэтому по седьмому и восьмому этапам делают новый график по ремонту дорог», – добавил Ханифов.

Он также заметил, что стоимость проезда по седьмому и восьмому этапам автодороги пока не определена, но она должна быть приемлемой. «Те, кто собирает плату, делают расчет. Больше поставят – не поедут, меньше – поедут. Думаю, что плата начнется с цифры чуть меньше, чем будет потом. Но и цену московского участка нельзя применить здесь. Это хорошо понимают», – резюмировал министр.

Автомобильная дорога в Татарстане затрагивает пять муниципальных районов – Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский.