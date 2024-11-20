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Хуснуллин рассказал о новых мерах поддержки строительной отрасли
Правительство России намерено разработать меры для компенсации негативного влияния роста ключевой ставки ЦБ РФ, а также роста себестоимости и инфляции на строительную отрасль. Об этом сообщил зампред кабмина Марат Хуснуллин в своем выступлении перед сенаторами.
«Вы знаете, ключевая ставка, рост себестоимости, инфляция – все это, конечно, влияет на наши планы. Мы сейчас готовим компенсационные мероприятия, как это можно нивелировать», – отметил он.
Вице-премьер добавил, что сейчас «время непростое», но его можно преодолеть общими усилиями, учитывая опыт прошлого.
Ранее Хуснуллин сообщил, что в РФ почти на 30% перевыполнены показатели по переселению жителей из аварийных домов. Работу планируют завершить в текущем году вместе с нацпроектом «Жилье и городская среда». Он также напомнил, что со следующего года повышение качества жизни граждан, обновление городской застройки, в том числе переселение из аварийных домов, будет реализовываться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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