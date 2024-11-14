Хуснуллин: Показатели расселения аварийного жилья в России перевыполнены на 30%

В России почти на 30% перевыполнены показатели по переселению жителей из аварийных домов. Работа завершается в 2024 году вместе с национальным проектом «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, на 128% выполнен показатель по площади расселенного жилья и на 135% — по количеству переселенных людей. Это 12,8 миллиона квадратных метров и 756,7 тысячи человек.

Выполнили план 73 региона, причем речь идет как о программах с использованием федерального финансирования, так и тех, которые инициировали сами субъекты и выполняли за собственные средства.

Хуснуллин напомнил, что с 2025 года улучшение качества жизни россиян, обновление городской застройки, в том числе переселение граждан из аварийных домов, будет реализовываться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.