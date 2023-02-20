Хуснуллин рассказал, на каком этапе находится строительство трассы М12 «Восток»

Строительство трассы М12 «Восток» продолжается круглосуточно, на объекте задействованы 1100 человек, сообщил вице-премьер РТ Марат Хуснуллин. В «пик строительства», по его словам, к работе планируется привлечь в пять раз больше людей, чем сейчас, а также задействовать порядка 2100 единиц техники.

«Работы ведутся масштабные: строители устраивают земляное полотно, забивные, буронабивные сваи и фундаменты искусственных сооружений. А к концу года уже планируем завершить ряд мостов и путепроводов», – сообщил Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Предстоящим летом планируется положить асфальт 140 км первого этапа дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии, добавил он.

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Напомним, открыть движение по скоростной автомобильной дороге М12 «Восток» планируется к концу этого года. Трасса является частью международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, ее протяженность составляет более 800 км. Ожидается, что в условиях санкций она должна значительно облегчить поддержание торговых связей со странами Азии.

Строительство трассы ведется с лета 2020 года, в дальнейшем ее предполагается продлить до Екатеринбурга и Тюмени. 13 февраля стало известно, что Правительство РФ направит на строительство еще 30 млрд рублей из Резервного фонда.