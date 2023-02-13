Правительство РФ направит на строительство трассы М12 еще 30 млрд рублей

Правительство РФ направит на строительство платной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань еще 30 млрд рублей. Средства будут выделены из правительственного Резервного фонда, сообщает пресс-служба кабинета.

«Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан», — заметил подписавший соответствующее распоряжение Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок трассы в Московской области протяженностью 42,5 километра.

«Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению», — подчеркнул Мишустин и поручил Минтрансу контролировать эффективность использования выделенных средств.

Работа по развитию транспортной инфраструктуры страны ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина, напомнили в пресс-службе Правительства.

Движение по трассе М12 Москва — Нижний Новгород — Казань до столицы Татарстана планируется открыть до конца 2023 года. В дальнейшем ее предполагается продлить до Екатеринбурга и Тюмени. Магистраль станет частью международного транспортного коридора «Россия», в условиях санкций она должна значительно облегчить поддержание торговых связей со странами Азии. Стоимость возведения М12 ранее оценили более чем в 901,5 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».