Хуснуллин рассказал, где могут продлить льготную ипотеку на новостройки

В регионах с низким спросом на новое жилье могут продлить программу льготной ипотеки на новостройки. Об этом во время заседания правкомиссии по региональному развитию рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что подходы к программе будут скорректированы в июле 2024 года. «Но <...> мы точно видим, что „Семейную“ будем предлагать продлевать. По „Льготной“ — скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — цитирует зампреда Правительства ТАСС.

Хуснуллин полагает, что массового продления программы не случится, так как «она свою функцию выполнила».

По мнению вице-премьера, после скачка спроса на ипотечные кредиты в этом году в 2024-м произойдет снижение выдачи новых ипотек.

16 декабря первоначальный взнос по льготной ипотеке в России был повышен до 30%. Верхняя планка кредита по дальневосточной и арктической ипотеке по поручению Президента России Владимира Путина была увеличена с 6 млн до 9 млн рублей.

Напомним, что льготную ипотеку на заседании в Москве отстаивал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал сделать программу бессрочной, а лимит повысить в два раза — с 6 до 12 млн рублей, чтобы получатели могли приобрести двухкомнатную квартиру вместо «однушки».