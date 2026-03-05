Хуснуллин призвал кардинально повысить качество и надежность коммунальных услуг в РФ

Качество и надежность коммунальных услуг нужно кардинально повысить в России, главам регионов эту работу нужно вести в ручном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, передает пресс-служба Правительства РФ.

«В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" нам предстоит кардинально повысить качество и надежность коммунальных услуг. Главам регионов необходимо в ручном режиме заниматься этой работой, взять под контроль состояние объектов ЖКХ и ход их модернизации», – отметил он.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на успехи в жилищном строительстве. За первые два месяца текущего года в России начали строить 6,6 млн кв. метров жилья – этот показатель в полтора раза превысил объемы аналогичного периода прошлого года.