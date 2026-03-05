Хуснуллин назвал Татарстан одним из абсолютных лидеров России по вводу жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан признана одним из абсолютных лидеров России по объемам жилищного строительства. Об этом на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Правительства РФ.

Согласно системе оценки «светофор», Татарстан стабильно находится в «зеленой зоне», успешно выполняя показатели по 23 из 26 ключевых направлений. Республика также вошла в семерку регионов – абсолютных лидеров по вводу жилья наряду с Москвой, Московской и Ленинградской областями.

Вице-премьер РФ напомнил, что с прошлого года в России реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», который впервые охватывает всю инфраструктуру, необходимую для улучшения качества среды для жизни.

В целом по стране 2025 год стал рекордным для строительной отрасли: введено почти 150 млн кв. метров недвижимости. «Вообще, это самый большой ввод построенной инфраструктуры в стране за новейшую историю с 2000 года», – подчеркнул Хуснуллин.

Из общего объема 108 млн кв. метров пришлось на жилье, при этом максимальный вклад внесло индивидуальное жилищное строительство (63,5 млн кв. метров).

Значительных успехов удалось достичь и в дорожном хозяйстве. За прошлый год в России построили и отремонтировали 28 тыс. километров дорог. Развитие качественной инфраструктуры позволило снизить смертность в результате ДТП на 3,3% в масштабах страны.

Отдельное внимание в докладе было уделено обновлению общественного транспорта. На сегодняшний день показатель обновления достиг 76%. Цель к 2030 году – довести этот объем до 80%.

«Обновление общественного транспорта для жителей наших городов также позволяет обеспечить загрузку производственных мощностей наших предприятий», – отметил вице-премьер.