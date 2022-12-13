Хуснуллин пригласил Путина 20 декабря в Казань на открытие трассы М12

Приехать в Казань на открытие участка М12 в декабре следующего года пригласил Президента России Владимира Путина вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Строителям так понравилось работать – хотят трассу до Арзамаса пустить в следующем году. 9 сентября уже 400 километров [будет готово]. А 20 декабря – закончить всю трассу до Казани. Можно в ваш график сразу открытие поставить?» – обратился к главе государства Хуснуллин.

«Чтобы отступать было некуда», – пошутил он.

Путин отметил, что с удовольствием поприсутствовать на обоих событиях.

Напомним, сегодня глава государства в режиме видеоконференции дал старт движению на нескольких новых и отремонтированных объектах транспортной инфраструктуры. Как сообщал «Татар-информ», во время ВКС Владимир Путин принял предложение назвать трассу М12 «Восток», а коридор, проходящий от Санкт-Петербурга до Владивостока — «Россия».