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Транспорт
13 декабря 2022  15:16

«Как люди сказали»: Путин назвал трассу М12 «Восток»

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«Как люди сказали»: Путин назвал трассу М12 «Восток»

Президент России Владимир Путин принял предложение назвать трассу М12 «Восток», а коридор, проходящий от Санкт-Петербурга до Владивостока — «Россия». Об этом он рассказал во время открытия объектов транспортной инфраструктуры, в котором принял участие в формате ВКС.

Инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин, который присутствовал на одном из открываемых участков.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — Россия, а вот этот участок — Восток», — заявил глава государства.

Напомним, что сегодня по всей стране открылось несколько крупных участков трасс и объектов автомобильной сети во Владимирской, Свердловской, Московской и Воронежской областях, в Республике Северная Осетия — Алания.

#Владимир Путин #Трасса м12
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