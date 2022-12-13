«Как люди сказали»: Путин назвал трассу М12 «Восток»

Президент России Владимир Путин принял предложение назвать трассу М12 «Восток», а коридор, проходящий от Санкт-Петербурга до Владивостока — «Россия». Об этом он рассказал во время открытия объектов транспортной инфраструктуры, в котором принял участие в формате ВКС.

Инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин, который присутствовал на одном из открываемых участков.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — Россия, а вот этот участок — Восток», — заявил глава государства.

Напомним, что сегодня по всей стране открылось несколько крупных участков трасс и объектов автомобильной сети во Владимирской, Свердловской, Московской и Воронежской областях, в Республике Северная Осетия — Алания.