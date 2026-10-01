Хуснуллин пригласил представителей Таджикистана на «КазаньФорум» 2027 года

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе рабочей поездки принял участие в 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, состоявшемся в столице центральноазиатской страны Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Сопредседателями комиссии являются заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Под конец встречи российский вице-премьер пригласил участников заседания на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир. КазаньФорум», который в 2027 году пройдет в Татарстане.

До этого Марат Хуснуллин в своем выступлении упомянул плотный политический диалог двух стран. «С момента нашей последней встречи есть ряд позитивных результатов. Все договоренности, которые мы ранее обсуждали, решаются или находятся в проработке», – подчеркнул он.

Особое внимание Хуснуллин уделил темпам увеличения товарооборота. Экспорт вырос более чем на 26%, импорт – на 3,8%. К 2030 году товарооборот предполагается нарастить в 2,5 раза. Пока же в текущем году объем грузовых перевозок вырос на 12,6%.

Участники заседания рассмотрели вопросы расширения поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, сближения национальных стандартов в части сертификации производства органической продукции и продукции халяль.

Было также обсуждено взаимодействие в атомной и транспортно-логистической сферах, в культуре, образовании, цифровизации. Совместно с представителями РФ власти Таджикистана планируют решать вопросы, касающиеся умных городов, искусственного интеллекта, кибербезопасности.

В завершение встречи Марат Хуснуллин пригласил участников заседания на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир. КазаньФорум», который в 2027 году пройдет в Татарстане.

По итогам мероприятия стороны подписали протокол заседания Межправительственной комиссии и документ, посвященный дальнейшему взаимодействию в атомной области.

До заседания Алексей Песошин принял участие во встрече Марата Хуснуллина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.