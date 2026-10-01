Песошин принял участие во встрече Хуснуллина с Президентом Таджикистана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в Таджикистан принял участие во встрече заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе переговоров Марат Хуснуллин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном. По итогам первого полугодия 2026 года показатель увеличился на четверть и достиг 75 млрд рублей.

Стороны обозначили ключевыми направлениями сотрудничества торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру. По этим направлениям ведется системная работа, отметил российский вице-премьер.

Сегодня в Душанбе также запланировано заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.