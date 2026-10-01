news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 октября 2026 13:13

Песошин принял участие во встрече Хуснуллина с Президентом Таджикистана

Читайте нас в

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в Таджикистан принял участие во встрече заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе переговоров Марат Хуснуллин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном. По итогам первого полугодия 2026 года показатель увеличился на четверть и достиг 75 млрд рублей.

Стороны обозначили ключевыми направлениями сотрудничества торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру. По этим направлениям ведется системная работа, отметил российский вице-премьер.

Сегодня в Душанбе также запланировано заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.

#Алексей Песошин #Таджикистан #Марат Хуснуллин #Эмомали Рахмон
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами FlyDubai, посадили самолет

30 сентября 2026
Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

1 октября 2026
Новости партнеров