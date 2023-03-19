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Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить по неделе в Мариуполе и новых регионах
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у Президента России Владимира Путина разрешения пожить по неделе в Мариуполе и присоединенных после плебисцитов регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время поездки по Мариуполю на автомобиле курирующий строительную отрасль Хуснуллин рассказывал Путину, сидевшему за рулем, о восстановлении города после боев.
«Я сам один-два раза в месяц точно бываю [в Мариуполе]. Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом [присоединенном] регионе», — сказал вице-премьер, обращаясь к главе государства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин посетил Донбасс, прилетев на вертолете в Мариуполь.
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