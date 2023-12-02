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Хуснуллин поделился фотографиями со Дня Татарстана на форуме в Москве
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опубликовал в своем телеграм-канале фотографии со Дня Татарстана на форуме-выставке «Россия» в Москве и поделился, что рад стать частью праздника.
«Каждый регион создал экспозицию, где представил свои традиции, инновации и достижения. Продумана и программа мероприятий: региональные дни позволяют раскрыть ценность и потенциал каждого субъекта нашей страны для широкой аудитории. Яркие интерактивные экспозиции, увлекательные мероприятия и национальная кухня – то, что можно увидеть и попробовать в рамках посещения удивительной выставки «Россия». И сегодняшний День Республики Татарстан на выставке не исключение!» – написал он.
Хуснуллин отметил, что уникальный формат был запущен по указу и при личном участии Президента Владимира Путина. России есть чем гордиться и выставка-форум в очередной раз наглядно это подтверждает.
«Каждый стенд 89 регионов России на ВДНХ заслуживает внимания посетителей», – заключил вице-премьер.
Фото: //t.me/mkhusnullin
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