Хуснуллин ожидает в 2024 году перелом в системе ЖКХ России

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2024 год может стать переломным для жилищно-коммунального хозяйства в России. Таким мнением на выставке-форуме «Россия» поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что сейчас в стране сети ветшают быстрее, чем ремонтируются. Однако уже в этом году негативный тренд может быть сломлен.

«Могу сказать честно — нам пока не удалось за последние года сломать негативный тренд. У нас пока ветшает сетей больше, чем мы вкладываем в стройку», — цитирует его ТАСС.

По данным зампреда Правительства, только за два последних года инвестиции в ЖКХ превысили 500 млрд рублей. Кроме того, ситуацию должна улучшить новая программа развития этой отрасли, рассчитанная до 2030 года.

«Создав эту программу, мы должны порядка 200 тыс. км ветхих сетей заменить, снизить аварийность на 18%», — поделился Хуснуллин.

Ранее вице-премьер заявил, что в России планируют продлить программу «Семейная ипотека».