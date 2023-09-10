Хуснуллин о М12: За три года в России такие дороги не строились

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Строительство трассы М12, ее открытие раньше срока — это масштабный проект, аналогов которого в России еще не было. Мало подобных примеров и в мировой практике, заявил в интервью каналу «Россия-1» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Фрагмент опубликовал телеграм-канал Правительства.

«Меньше чем за три года в нашей стране такие дороги никогда не строились. И в мире таких примеров немного. Я говорю: от идеи до сдачи объекта, — пояснил Хуснуллин. — Много было споров, много было потрачено нервов, здоровья, но у нас все получилось».

Он поделился планами по дальнейшему строительству и открытию трассы. Так, следующим станет участок до Казани и полный обход столицы Татарстана. Затем трасса идет до Башкирии по существующей М7. Затем из республики протянут участок почти в 280 километров до Екатеринбурга, следом трасса пройдет до Тюмени и от нее по существующей дороге — до Омска. Затем следуют Новосибирск — Улан-Удэ — Чита — Хабаровск и Владивосток. В общей сложности М12 включит в себя 12 тыс. километров дорог.

«Расширение, строительство новых. Мы делаем полностью новые съезды ко всем погранпереходам в Монголию, Китай. Она имеет значение и как международный коридор — что для нас в сегодняшней ситуации особо актуально — это дорога на восток. Также она имеет огромное значение для связки регионов», — объяснил Хуснуллин.

В заключение вице-премьер отметил, что трасса М12 позволит разгрузить автомобильные дороги страны, по которым до этого велось 80% грузоперевозок в стране.

Напомним, что 8 сентября для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Однако на этом планы в отношении нее не заканчиваются — дорогу проложат до регионов Сибири и Дальнего Востока.