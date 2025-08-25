Хуснуллин о получении звания «Почетный гражданин Казани»: «Это высокая честь для меня»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Вице-премьер России Марат Хуснуллин получил звание «Почетный гражданин Казани». В своем Телеграм-канале он подчеркнул, что это высокая честь для него как уроженца столицы Татарстана.

Он напомнил, что именно в Казани начинал учебу и трудовую деятельность, а почти 25 лет назад был назначен министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Вице-премьер выразил благодарность жителям Казани за вклад в развитие города, а также мэру Ильсуру Метшину и его команде за преобразования, которые, по его словам, заметны не только жителям, но и туристам.

«Я вижу, как Казань преобразилась, и за это голосуют миллионы туристов, которые приезжают сюда. Это прекрасный город с прекрасной архитектурой, и каждый раз я слышу о Казани только положительные отзывы», – заявил Хуснуллин.

Отдельные слова признательности Хуснуллин адресовал Раису Татарстана Рустаму Минниханову, отметив его роль в развитии региона.