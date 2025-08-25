Марат Хуснуллин и Сергей Чемезов стали Почетными гражданами Казани

Марат Хуснуллин и Ильсур Метшин

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Торжественная церемония вручения наград выдающимся гражданам, внесшим значимый вклад в развитие столицы Татарстана и республики, состоялась в Казанской Ратуше. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил 34 лауреата. Высшей награды удостоились вице-премьер России Марат Хуснуллин и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, которым присвоили звание «Почетного гражданина Казани», сообщают «Вести Татарстан».

Марат Хуснуллин получил награду за выдающийся вклад в экономическое и социальное развитие города и региона. Он подчеркнул, что эта церемония имеет для него особое значение, так как Казань является городом его детства и юности.

Сергей Чемезов и Ильсур Метшин Фото: пресс-служба мэрии Казани

Сергей Чемезов, получивший аналогичное звание, отметил, что воспринимает эту награду как высокую ответственность и намерен оправдать оказанное доверие.

Кроме того, в Книгу почета Казани был внесен депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский, который выразил признательность за оказанную честь и назвал Казань символом своей Родины.

Звание «Почетный гражданин Казани» учреждено в 2005 году и присваивается за особые заслуги в развитии и процветании города. В августе текущего года было принято решение увеличить размер единовременной выплаты для обладателей этой награды до 574,7 тыс. рублей.