Хуснуллин: Нулевой участок трассы М12 будет запущен уже в начале 2022 года

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Уже в начале этого года планируется запуск нулевого участка трассы М12 Москва — Казань. Для этого были мобилизованы все необходимые силы: 11 тыс. строителей, 4 тыс. единиц техники, рассказал на совещании с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, строительные работы здесь возобновились уже 3 января.

«Мы в два раза быстрее хотим построить этот объект в два раза быстрее нормативных сроков. Примерно за три года мы планируем полностью эту трассу построить. Для этого мы мобилизовали все необходимые силы», — подчеркнул заместитель Премьера.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани рассматривается возможность создания платных вылетных магистралей из города. Дублеры снизят нагрузку на такие транспортные коридоры, как Оренбургский, Мамадышский тракты, Горьковское шоссе и дорогу в районе Дербышек в сторону Арска.