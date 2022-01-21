В Казани могут создать платные вылетные магистрали с выходом на трассы М7 и М12

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана консультируется с госкорпорацией «Автодор» по строительству платных вылетных магистралей из Казани, сообщил глава Минтранса Фарит Ханифов на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций РТ в Правительстве республики.

Из Казанской агломерации ведут четыре основных транспортных коридора, на которые приходится 70% нагрузки: Оренбургский, Мамадышский тракты, Горьковское шоссе и дорога в районе Дербышек в сторону Арска. Каждый день транспортный поток здесь составляет 265 тыс. автомобилей.

Для решения проблемы планируется построить дороги-дублеры с «функциями платных вылетных магистралей».

«Сегодня ведутся консультации с госкомпанией „Автодор“ на предмет платности и совместно анализируем подобные реализованные проекты. В частности, по Санкт-Петербургу. Консультируемся по таким проектам, как дублер „Дербышки“, разделенный у нас на три этапа: от М7 до Компрессорного, от Компрессорного до Абжалилова и от Абжалилова до Гвардейской, откуда берет начало и следующая вылетная трасса до М7 — это Вознесенский тракт. Также консультируемся и планируем дублер Оренбургского тракта. Здесь особый интерес проявляет госкорпания „Автодор“. Дело в том, что эта вылетная трасса выходит на будущую трассу М12. Для них интересно взаимодействие», — отметил министр.

По расчетам, на строительство этих магистралей может быть направлено до 50% средств из федерального бюджета, 20% — средства республики, 30% — инвестора.

Отдельно Ханифов отметил, что в части решения транспортной проблемы Казани уже реализуются проекты по строительству Вознесенского тракта за счет инфраструктурных кредитов с выходом на М7 и расширению Горьковского шоссе.