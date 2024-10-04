Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет

Марат Хуснуллин

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Нелегальной миграции в РФ больше не будет, необходимо это понимать. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии.

«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально», – приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

По словам политика, обеим сторонам необходимо создать подрабочую группу, а также сформулировать шаги, направленные на обеспечение безопасности двух государств.

«Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем», – отметил Хуснуллин.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Госсовету республики, призвал упорядочить работу с мигрантами.