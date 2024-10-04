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Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет
Нелегальной миграции в РФ больше не будет, необходимо это понимать. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии.
«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально», – приводит слова Хуснуллина РИА Новости.
По словам политика, обеим сторонам необходимо создать подрабочую группу, а также сформулировать шаги, направленные на обеспечение безопасности двух государств.
«Все оставшиеся неурегулированные вопросы мы урегулируем», – отметил Хуснуллин.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Госсовету республики, призвал упорядочить работу с мигрантами.
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