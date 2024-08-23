Хуснуллин назвал Татарстан в числе регионов с большим объемом ввода жилья

Татарстан входит в число российских регионов с большим ежегодным объемом ввода жилья. Об этом в интервью RT сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, лидерами по этому показателю можно назвать Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский край, где ежегодно сдают свыше 0,8 квадратного метра жилья на человека. Высокими темпами строительства также отличаются Татарстан, Башкирия, к ним приближается Нижний Новгород.

Отдельно вице-премьер упомянул субъекты, которые значительно нарастили темпы строительства. К примеру, раньше в Дагестане вводилось площадей на душу населения меньше, чем в по стране. Однако сейчас этот показатель в три раза превышает среднероссийский.

«Мурманская область многоквартирного жилья не строила последние лет 20, наверное. Сейчас они строят, уже в этом году вводят первые дома многоквартирные, у них прирост тоже десятки процентов», — заметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, в России активно развивается строительство индивидуальных домов, в том числе завершаются ранее начатые проекты. Большую роль в этом играет программа газификации. «Мы в прошлом году 500 тыс. домов газифицировали», — привел пример он.