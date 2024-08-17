Татарстан на четверть перевыполнил план по строительству индивидуальных домов

В Татарстане построено 82% жилья от плана на 2024 год. Это 2,587 миллиона квадратных метров, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Провел совещание руководитель Татарстана Рустам Минниханов, также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По линии коммерческого строительства объем работ выполнен на 40% — введено 99 многоквартирных домов общей площадью 459 тысяч квадратных метров. Выполнение программы социальной ипотеки в 2024 году достигло 73%, завершено строительство 28 домов из 56. Площадь сданного жилья составила 118 тысяч квадратных метров.

На 24% оказался перевыполнен план по индивидуальным жилым домам — 13 930 объектов, общая площадь — 1,88 млн квадратных метров.

Кроме того, заключено два госконтракта на покупку 120 помещений для детей-сирот. Работа ведется в 22 муниципальных образованиях. Еще два контракта — на 348 и 53 помещения — находятся на стадии подписания с Госжилфондом РТ.

75 из 84 молодых семей, вошедших в программу 2024 года, уже воспользовались средствами субсидий на покупку жилья. Остальные подбирают подходящие помещения. По программе «Многодетные семьи, имеющие пять и более детей» реализовано восемь сертификатов из 28. Площадь приобретенных помещений составила 709 квадратных метров. Остальные участники совместно с Госжилфондом РТ подбирают жилые помещения.