Хуснуллин назвал самую популярную ипотечную программу в 2023 году

Наиболее востребованной программой по выдаче ипотеки с господдержкой в прошлом году стала семейная ипотека. В целом интерес к льготным программам за год вырос в 1,5 раза, заявил на Дне строительной отрасли на выставке-форуме «Россия» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«За прошлый год выдано 7 млн ипотечных кредитов, из них 2,4 млн — по льготным программам», — отметил зампред Правительства во время пленарной сессии.

По итогам 2023 года прирост ипотечного портфеля достиг 4 трлн рублей, а за четыре года — 18 трлн, или в два раза.

«Очень хорошо „раскрутилась“ [программа] „Семейная ипотека“. Впервые за прошедшие годы она стала самой востребованной и самой большой по объему», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Хуснуллин подчеркнул, что перед Правительством стоит задача продолжить финансирование ипотечных программ. К настоящему моменту на эксроу-счетах находится порядка 6 трлн рублей средств дольщиков. Это дает уверенность в том, что запланированные объемы строительства будут достигнуты.

Ранее Президент России Владимир Путин попросил Правительство не менять размер взноса по семейной ипотеке, сохранив на уровне 20%.