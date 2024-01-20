Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хуснуллин назвал самую популярную ипотечную программу в 2023 году
Наиболее востребованной программой по выдаче ипотеки с господдержкой в прошлом году стала семейная ипотека. В целом интерес к льготным программам за год вырос в 1,5 раза, заявил на Дне строительной отрасли на выставке-форуме «Россия» вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«За прошлый год выдано 7 млн ипотечных кредитов, из них 2,4 млн — по льготным программам», — отметил зампред Правительства во время пленарной сессии.
По итогам 2023 года прирост ипотечного портфеля достиг 4 трлн рублей, а за четыре года — 18 трлн, или в два раза.
«Очень хорошо „раскрутилась“ [программа] „Семейная ипотека“. Впервые за прошедшие годы она стала самой востребованной и самой большой по объему», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Хуснуллин подчеркнул, что перед Правительством стоит задача продолжить финансирование ипотечных программ. К настоящему моменту на эксроу-счетах находится порядка 6 трлн рублей средств дольщиков. Это дает уверенность в том, что запланированные объемы строительства будут достигнуты.
Ранее Президент России Владимир Путин попросил Правительство не менять размер взноса по семейной ипотеке, сохранив на уровне 20%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»