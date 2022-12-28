Хуснуллин заявил о возможном изменении ставки по льготной ипотеке в 2023 году

При необходимости в 2023 году Правительство России может скорректировать ставку по льготной ипотеке на квартиры в новостройках. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что продление льготной ипотеки на новостройки в целом стало самым сильным решением уходящего года. По поручению Президента РФ Владимира Путина в этом году ставка по ней была снижена с 12 до 9% годовых.

Хуснуллин также сообщил, площадь введенного в эксплуатацию в России жилья по итогам года достигнет нового рекордного значения — 100 миллионов кв. метров. Однако, вице-премьер предупредил, что в новом году набранные темпы в строительной отрасли России будет «неимоверно тяжело» сохранить.

Он обратил внимание, что ключевой темой в 2023 году станут жилищно-коммунальные услуги. Напомним, тарифы по ЖКХ с 1 декабря были повышены по всей России. Подробнее о том, в каких городах и районах Татарстана платежи на жилищные услуги достигнут предельного роста, кому положены субсидии и где их оформить — читайте в материале «Татар-информа».