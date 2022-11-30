Рост платы за ЖКУ в среднем не превысит 9%, новые тарифы будут действовать более 1,5 лет

Чем объясняется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря 2022 года, жители каких городов и районов Татарстана получат платежки с предельным ростом, кому положены субсидии и где их оформить – в материале «Татар-информа».

Александр Груничев: «В отличие от предыдущих годов средний индекс в пределах 9% установлен на территории всех регионов России» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тарифы не будут повышаться до июля 2024 года

Очередная индексация тарифов на коммунальные услуги ожидает россиян и в том числе татарстанцев 1 декабря 2022 года. Ее отличием от предыдущих станет то, что в следующий раз тарифы изменятся лишь в июле 2024 года, сохраняясь на одном уровне в течение более полутора лет, сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«Принято постановление Правительства 14 ноября 2022 года, повышение тарифов произойдет по всей России с 1 декабря этого года. Постановление характеризуется двумя новшествами тарифной кампании. Во-первых, следующая индексация тарифов произойдет только с 1 июля 2024 года. Таким образом, установленные с завтрашнего дня тарифы будут действовать более полутора лет. Во-вторых, в отличие от предыдущих годов средний индекс в пределах 9% установлен на территории всех регионов России», – сказал он.

Хорошая новость заключается в том, что рост платы за коммунальные услуги в среднем не превысит обозначенные 9% для жителей большинства муниципальных образований Татарстана. А это значительно ниже фактического уровня инфляции, которая составляет 13,9%. Госкомитет РТ по тарифам утвердил тарифы на восемь коммунальных услуг: газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО и другие по региону.

Рост платы за коммунальные услуги в среднем не превысит обозначенные 9% для жителей большинства муниципальных образований РТ Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тарифы в платежках казанцев вырастут на 10%

Для жителей Казани предельный индекс роста платы за ЖКУ за декабрь составит 10%. Люди это увидят в платежках, которые получат в январе.

«В рамках установленного индекса тариф на одну коммунальную услугу может существенно отличаться, чем на другую. Для решения точечных вопросов возможно применение предельно допустимого отклонения, которое установлено Правительством РФ в размере 3% для Татарстана. В Казани индекс роста платы граждан составит 10%», – проинформировал Груничев.

Спикер напомнил, что на рост платы в столице Татарстана окажет влияние утвержденная в прошлом году инвестпрограмма МУП «Водоканал», направленная на модернизацию и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022-2028 годы. Он объяснил, насколько повысится платеж горожан за ЖКУ.

«Если платеж на квартиру в Казани составлял 7 тыс. рублей в месяц, то, соответственно, он не должен вырасти более чем на 700 рублей. Если он будет выше, нужно разбираться», – отметил участник пресс-конференции.

Груничев уточнил, что в июле 2022 года средний предельный рост платы за ЖКУ в Казани составил 13%.

Услуги МУП «Водоканал» — водоснабжение и водоотведение — с декабря будут стоить 27,36 и 33,67 рубля за кубический метр Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В 9 городах и 10 поселках тарифы на ЖКУ вырастут до 12%

Для жителей 29 муниципальных образований Татарстана индекс роста платы граждан за ЖКУ за декабрь 2022 года не превысит 12%. Это новшество затронет жителей 9 городов, 10 поселков городского типа и 10 сельских поселений.

Тарифы наиболее заметно повысятся в Азнакаево, Арске, Бавлах, Бугульме, Заинске, Зеленодольске, Иннополисе, Набережных Челнах и Нижнекамске. Также повышение заметят жители поселков Аксубаево, Алексеевское, Джалиль, Карабаш, Камское Устье, Тенишево, Нижние Вязовые, Нижняя Мактама, Рыбная Слобода и Уруссу. В числе сельских поселений, где применены предельно допустимые отклонения, Красноборское, Новошешминское, Афанасовское, Красноключинское, Абсалямовское, Дым-Тамакское, Октябрьское, Осиновское, Габишевское и Песчано-Ковалинское.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам объяснил причины применения предельно допустимого отклонения в некоторых муниципальных образованиях. К примеру, это строительство новых биологических очистных сооружений, «дальнейшая эксплуатация которых ложится на действующие тарифы на водоотведение».

«В частности, новшество коснулось пяти муниципальных образований: поселков Алексеевское, Нижние Вязовые, Рыбная Слобода, Красноборского и Новошешминского сельских поселений», – добавил Груничев.

Амортизация в тарифах не учитывается, а учитываются только затраты на эксплуатацию. В числе причин использования предельно допустимого отклонения спикер назвал ту же инвестпрограмму «Водоканала» и другие. Однако для 883 муниципальных образований республики индекс платы граждан составит 9% и ниже, еще раз напомнил он.

Газ в Казани будет стоить 6,78 рубля за кубический метр Фото: © «Татар-информ»

Тариф на газ в Казани повысится до 8,5%

С декабря 2022 года тариф на газ в Казани достигнет 6,78 рубля за кубический метр, рост составит 8,5%.

Одноставочный тариф на электроэнергию увеличится на 38 копеек — до 4,68 рубля за кВт⋅ч (с НДС); одноставочный тариф для горожан, живущих в домах с электроплитами, — 3,58 рубля за кВт⋅ч (с НДС), рост на 38 копеек; для жителей сельских территорий — 3,28 рубля за кВт⋅ч, плюс 27 копеек.

Тарифы на вывоз коммунальных отходов в Казани составят 103,93 рубля на одного человека, повысившись на 4 рубля (многоквартирные дома); 112,74 рубля с человека — плюс 4,34 рубля (индивидуальные жилые дома).

Услуги МУП «Водоканал» — водоснабжение и водоотведение — с декабря будут стоить 27,36 и 33,67 рубля за кубический метр соответственно. Рост стоимости составит 2,6 и 6 рублей соответственно.

Для основных поставщиков тепловой энергии — АО «Татэнерго» и «Казэнерго» — рост составит 6,5%. По решению Минстроя РТ тарифы на горячую воду будут однокомпонентными и исчисляться единой величиной рублей за кубометр.

«В тарифах для населения значительная составляющая – тариф на тепло. Как только начинается зимний отопительный период, платежи резко растут», — заметил Груничев.

По его словам, в среднем по республике рост тарифов на питьевую воду для населения составит 8,8%. Один кубический метр воды в среднем будет стоить 31 рубль 22 копейки.

«В тарифах для населения значительная составляющая – тариф на тепло. Как только начинается зимний отопительный период, платежи резко растут» Фото: © «Татар-информ»

Энергетические компании понесут издержки

Итак, рост регулируемых тарифов для территориальных сетевых организаций в среднем по Российской Федерации в 2023 году составит 9%. Как оценивают это новшество сами обслуживающие организации, задействованные на рынке Татарстана? Представители компаний считают, что это не самый высокий рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии со времен последнего мирового экономического кризиса 2008 года.

«В 2011 году, по истечении трех лет после мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, который проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в глобальную рецессию, индекс роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии в среднем по России составлял 15%, а по Татарстану – 11%», – напомнили в АО «Сетевая компания».

За последние несколько лет на фоне экономических последствий для реального сектора экономики в результате коронавирусной пандемии рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии Правительству России удавалось сдерживать на приемлемом для потребителей уровне в 4-5%, несмотря на существенную инфляцию издержек энергетических компаний, вызванную ростом цен на материалы и оборудование.

«Перенос сроков индексации тарифов и их рост на уровне 9% был вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы энергетического комплекса всей страны, особенно электросетевых организаций, обремененных выпадающими доходами от «льготного» технологического присоединения потребителей электрической энергии, а также существенным снижением электропотребления с начала текущего года», – отметили в обслуживающей организации.

Не исключением в сложившейся ситуации является и электросетевой комплекс Татарстана. По итогам работы за 9 месяцев 2022 года объем услуг по передаче электрической энергии остался на уровне прошлого года, а величина выпадающего дохода от предоставления «льгот» по технологическому присоединению за 2022 год достигла 2 млрд рублей, что на уровне прошлогоднего значения.

«Чтобы не превысить предельный рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 9%, в необходимой валовой выручке АО «Сетевая компания» на 2023 год предусмотрена компенсация выпадающего дохода только за 2021 год», – добавили в «Сетевой компании».

Также в составе необходимой валовой выручки АО «Сетевая компания» не предусмотрена инвестиционная составляющая, наличие которой в условиях роста цен на материалы и оборудование позволило бы сохранить требуемый объем инвестиций для поддержания оборудования электросетевого хозяйства в надлежащем состоянии.

«Если платеж на квартиру в Казани составлял 7 тыс. рублей в месяц, то, соответственно, он не должен вырасти более чем на 700 рублей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстанцы получат соцподдержку на 2 млрд рублей

Между тем для жителей региона предусмотрен комплекс мер социальной поддержки. Ими могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны труда, люди, пострадавшие в техногенных катастрофах, многодетные семьи.

«Размер субсидии-льготы для каждой категории установлен соответствующими нормативно-правовыми актами. Субсидии и льготы на оплату ЖКУ предоставляются в пределах нормативов их потребления. Субсидия для граждан предусмотрена, если их расходы на оплату ЖКУ превышают в совокупном доходе семьи установленный в Татарстане 21%», – отметил представитель Госкомитета РТ по тарифам.

Для получения субсидии людям нужно обратиться в Республиканский центр материальной помощи по месту жительства. Общая сумма субсидий, выплаченных за 11 месяцев 2022 года для 73 тыс. семей, составила около 957 млн рублей.

«Прогнозная сумма финансирования на 2023 год, заложенная в бюджете Татарстана на индивидуальные меры социальной поддержки, составляет более 2 млрд рублей», – заметил Груничев.

Он также проинформировал, что люди жалуются в Госкомитет РТ по тарифам не на сам тариф, а на платеж. Платеж зависит от тарифа и объемов потребления коммунальных ресурсов.

Алексей Фролов: «В январе-феврале традиционно возникают вопросы, связанные с объемом начислений» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов в свою очередь добавил, что объекты Татарстана оснащены приборами учета почти на 100%.

«Тариф вступает в силу с 1 декабря. Квартплату за декабрь люди получат после 10 января. При этом зимний фактор традиционно влияет на объем начислений, за тепло начисляется по факту. В январе-феврале традиционно возникают вопросы, связанные с объемом начислений», – заключил он.

Эксперты рекомендовали в случае возникновения спорных моментов обращаться в Госкомитет РТ по тарифам, Минстрой РТ и Государственную жилищную инспекцию.