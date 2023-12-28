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Экономика 28 декабря 2023 12:45

Хуснуллин назвал прекрасными темпы ввода жилья в Татарстане

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Хуснуллин назвал прекрасными темпы ввода жилья в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан и Тюменская область продемонстрировали «прекрасную работу» в жилищном строительстве по итогам 2023 года. В республике введено 3,4 млн кв. метров жилья, а в области оказался самый высокий показатель по сдаче многоквартирного жилья на душу населения. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию он подчеркнул, что практически все субъекты либо выполнили строительные планы на 2023 год, либо перевыполнили их.

«У нас плановая цель к 2030 году — строить по стране 0,82 м на человека. Но по итогам этого года уже точно совершенно следующие регионы превысят показатели — Новосибирская область, Карачаево-Черкесия, Калужская область, Чечня, Адыгея, Ленинградская область», — цитирует его ТАСС.

23 декабря на совещании в Доме Правительства РТ стало известно, что Татарстан перевыполнил план по вводу жилья на 8,6%. Мероприятие в режиме ВКС со всеми муниципалитетами провел Раис республики Рустам Минниханов.

#Строительство #Марат Хуснуллин
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