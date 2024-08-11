Хуснуллин назвал мост через Каму среди значимых дорожных проектов в РФ

Надвижка моста через Каму в Татарстане является одним из крупных и значимых проектов проектов в дорожном строительстве. Об этом накануне Дня строителя в интервью каналу «Россия 1» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Видео опубликовано в телеграм-канале Правительства.

«На федеральном уровне мы отметили такие основные международные коридоры. Это „Запад — Восток“, от Санкт-Петербурга до Владивостока. И, кстати, у нас на днях завершилась надвижка моста через реку Каму, которая свяжет, еще один обход сделает вокруг Набережных Челнов, и это связка между Казанью и Екатеринбургом», — заявил вице-премьер.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России перевыполнен показатель по обеспечению нормативного состояния дорог — 53%. Работы ведутся и в 105 городских агломерациях – здесь до конца года должно быть приведено к нормативному состоянию 85% основных трасс.

Также работы ведутся на транспортном коридоре «Север – Юг» – от Санкт-Петербурга до Азовского и Черного морей. В 2024 году планируется завершение участка от Краснодара до Крымского моста, что позволит проехать от Северной столицы до Симферополя и Севастополя без единого светофора.

По поручению Президента России Владимира Путина будут построены подъезды ко всем крупным туристическим трассам, в частности М12 «Восток».

Как ранее заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, движение по мосту через Каму в Татарстане будет открыто до конца 2024 года. Подробнее о проекте – в материале «Татар-информа» «Минниханов: „Движение по новому мосту через Каму запустим уже в этом году“»