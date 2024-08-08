Минниханов: «Движение по новому мосту через Каму запустим уже в этом году»

Строительство моста через Каму ведется с опережением сроков почти на год, и уже в 2024-м его планируют полностью закончить

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мост готов на 85%

Мост через Каму протяженностью 1,3 км на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов готов на 85%. Сегодня завершилась надвижка пролетного строения, которая соединила оба берега реки.

«За год в республике появляются два моста. Они же не только для региона, а для всей страны. Даже в мечтах у нас такого не было», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, приехавший осмотреть ход работ.

Он отдельно поблагодарил мостостроителей за качественную и быструю работу, отметив, что строительство идет с опережением графика почти на год.

Рустам Минниханов поблагодарил мостостроителей за качественную и быструю работу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы движение запустим уже в этом году», – подчеркнул Раис Татарстана.

При этом дорога в обход Челнов и Нижнекамска даст существенную разгрузку существующей дороге, которую из-за большого потока машин и отсутствия дублеров не могли даже закрыть на ремонт.

«Мы живем в непростое время, и у нас должны быть дороги-дублеры. Поэтому проект решает в том числе и вопросы безопасности», – заключил Минниханов.

Само пролетное строение моста через Каму будет состоять из двух частей – русловой и эстакадной Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пролетное строение будет стоять на 22 опорах

Само пролетное строение моста через Каму будет состоять из двух частей – русловой и эстакадной. Оно будет стоять на 22 опорах, из которых 15 опор эстакадной части и 7 ‒ русловой.

Русловая часть моста представляет собой единую цельнометаллическую конструкцию протяженностью 792 метра, собранную из 65 блоков. К укрупненной сборке металлических блоков пролетного строения моста специалисты приступили еще в июне 2023 года. За 14 месяцев собрали конструкцию массой более 11 тысяч тонн и надвинули на опоры моста.

Стоит отметить, что надвижка проводилась в несколько этапов по мере сборки пролетного строения. Первый этап выполнили в сентябре 2023 года, при этом каждый последующий этап был сложнее предыдущего, так как надвигаемый пролет становится длиннее и увеличивалось количество опор, задействованных в процессе.

«Если бы надвижку завершили по графику, то возникли бы риски»

«То, что процесс надвижки завершили в августе, это огромный плюс. По графику он должен был быть выполнен в ноябре, но тогда возникли бы риски по качественному устройству покрытия и асфальтобетона», – заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Роман Новиков: «По графику процесс надвижки должен был быть выполнен в ноябре, но тогда возникли бы риски по качественному устройству покрытия и асфальтобетона» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил слаженную работу мостовиков, которые параллельно с надвижкой наносят гидроизоляцию, которая надежно защитит конструкции от коррозии.

В заключение Новиков подчеркнул, что при строительстве объекта было множество особенностей, таких как выбор места, ведь мост нужно было расположить правильно не только для наземного, но и для речного транспорта.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству сопряжения насыпи земляного полотна с опорами моста Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сентябре начнут укладывать асфальт

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству сопряжения насыпи земляного полотна с опорами моста, окраске опор и пролетного строения.

В ближайшее время специалисты приступят к следующему важному этапу – опусканию пролетного строения на опорные части. Это трудоемкий процесс, который завершат в октябре 2024 года.

Кроме того, в сентябре начнется укладка асфальтобетонного покрытия и монтаж защитных ограждений, после которых рабочие приступят к установке основных элементов удерживающего устройства.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru