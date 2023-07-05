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Хуснуллин: На трассе М12 открыты три из 16 многофункциональных зон
Параллельно со строительством трассы М12 ведется работа над современной дорожной инфраструктурой. Так, в Московской и Владимирской областях открылись три МФЗ — многофункциональные зоны, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он объяснил, что в дальнейшем такие зоны станут местом размещения заправок альтернативного топлива, гостиниц, станций техобслуживания и других объектов сервиса. Их список будет составлен с учетом спроса пользователей дороги. Всего запланировано строительство 16 МФЗ.
«Важно, что объекты дорожного сервиса реализуются параллельно со строительством М12», — подчеркнул зампред Правительства.
Хуснуллин отметил, что строители М12 опираются на опыт, полученный при возведении М11 и ЦКАД, и напомнил, что движение от Москвы до Казани откроется уже к концу этого года.
Фото: телеграм-канал вице-премьера России Марата Хуснуллина
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