Хуснуллин: На трассе М12 открыты три из 16 многофункциональных зон

Параллельно со строительством трассы М12 ведется работа над современной дорожной инфраструктурой. Так, в Московской и Владимирской областях открылись три МФЗ — многофункциональные зоны, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что в дальнейшем такие зоны станут местом размещения заправок альтернативного топлива, гостиниц, станций техобслуживания и других объектов сервиса. Их список будет составлен с учетом спроса пользователей дороги. Всего запланировано строительство 16 МФЗ.

«Важно, что объекты дорожного сервиса реализуются параллельно со строительством М12», — подчеркнул зампред Правительства.

Хуснуллин отметил, что строители М12 опираются на опыт, полученный при возведении М11 и ЦКАД, и напомнил, что движение от Москвы до Казани откроется уже к концу этого года.

Фото: телеграм-канал вице-премьера России Марата Хуснуллина