news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хуснуллин: Движение по трассе М12 до Казани откроется уже в этом декабре
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Трасса М12 Москва — Казань готова на 70%. Об этом на заседании набсовета ГК «Автодор» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, часть объектов будет сдана уже в 2023 году. Так, движение по трассе до Арзамаса будет открыто в сентябре, а до Казани — в декабре. Помимо этого, начнут работу 16 многофункциональных зон, на которых размесятся дорожный сервис и комплексное обслуживание автомобилистов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2