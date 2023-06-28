Хуснуллин: Движение по трассе М12 до Казани откроется уже в этом декабре

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Трасса М12 Москва — Казань готова на 70%. Об этом на заседании набсовета ГК «Автодор» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, часть объектов будет сдана уже в 2023 году. Так, движение по трассе до Арзамаса будет открыто в сентябре, а до Казани — в декабре. Помимо этого, начнут работу 16 многофункциональных зон, на которых размесятся дорожный сервис и комплексное обслуживание автомобилистов.