Хуснуллин: На обеспечение программ льготной ипотеки понадобится более 200 млрд рублей

На поддержку программ льготной ипотеки в России потребуется более 200 млрд рублей. Несмотря на изменение ключевой ставки, условия по ним остались прежними, рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее на совещании Правительства, в котором участвовал Президент РФ Владимир Путин, Хуснуллин рассказал, что, несмотря на повышение ключевой ставки, в России не была сокращена ни одна из программ льготной ипотеки.

«У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной ипотеке — это 7% и 3 млн кредитов — сохранилась. Дальневосточная, сельская ипотека — у нас все сохранилось. Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 млрд рублей», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России.

Напомним, что ранее Банк России принял решение о повышении ключевой ставки. С 28 февраля она составила 20% годовых.

Также в интервью Павлу Зарубину Хуснуллин рассказал, что проблемы с импортной техникой не повлияют на сроки возведения М12. Об этом сообщал «Татар-информ».