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Ру Тат
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Транспорт
13 марта 2022  15:21

Марат Хуснуллин: Проблемы с импортной техникой не повлияют на сроки возведения М12

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Проблемы с импортной техникой не повлияют на сроки строительства автотрассы М12 Москва — Казань. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая транслировалась на телеканале «Россия-1».

По словам вице-премьера, доля импорта составляет около 7%. 

«Мы все проектные решения пересмотрели <...> Я, наоборот, сейчас каждый день провожу штабы, совещания с целью ускорить строительство», — сказал Хуснуллин. 

Он отметил, что темпы возведения трассы нужно ускорить, чтобы снизить влияние инфляции. 

Планы по дорожному строительству, выполняемые за счет бюджета, планируется перевыполнить, добавил вице-премьер.

#Трасса м12
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