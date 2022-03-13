Марат Хуснуллин: Проблемы с импортной техникой не повлияют на сроки возведения М12

Проблемы с импортной техникой не повлияют на сроки строительства автотрассы М12 Москва — Казань. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая транслировалась на телеканале «Россия-1».

По словам вице-премьера, доля импорта составляет около 7%.

«Мы все проектные решения пересмотрели <...> Я, наоборот, сейчас каждый день провожу штабы, совещания с целью ускорить строительство», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что темпы возведения трассы нужно ускорить, чтобы снизить влияние инфляции.

Планы по дорожному строительству, выполняемые за счет бюджета, планируется перевыполнить, добавил вице-премьер.