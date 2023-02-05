Хуснуллин: На форуме в Казани подпишем соглашение о создании Восточного маршрута

На Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана будут обсуждаться важные вопросы по взаимодействию со странами, в которых исповедуется ислам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Среди планируемых решений – подписание соглашения о создании нового транспортного железнодорожного коридора, а также новые подходы к экспорту халяльной продукции, рассказал он.

Хуснуллин напомнил, что на этой неделе в Москве прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Он подчеркнул, что этот форум в Татарстане проводится регулярно и впервые выходит на новый уровень.

«В прошлом году в форуме приняли участие 60 стран. На базе этого мероприятия мы сейчас делаем российский крупный форум. Убежден, что с учетом опыта Татарстана в проведении мероприятий, мы проведем на хорошем организационном уровне и достигнем конкретных практических результатов», – сказал он, отчитываясь об итогах работы за эту неделю.

На заседании оргкомитета обсуждались «прикладные и очень конкретные» вопросы, в частности – развитие транспорта, добавил Хуснуллин.

«Трасса М12, М5, М7 — все они работают как международные коридоры на Китай, Восток. Но у нас есть не менее важная задача — коридор на Казахстан, Туркменистан, Иран, Индию. Это обход Каспия, так называемый Восточный маршрут. Мы планируем на этом KazanForum подписать соглашение с нашими коллегами, с этими странами по синхронизации наших планов в железнодорожном транспортном строительстве», — пояснил он.

Также обсуждаются новые подходы к реализации халяльной продукции. По словам Хуснуллина, сейчас эта тема важна для России и других стран как новое большое направление развития.

«Это еще не все, у нас 15 блоков программ, которые мы планируем обсудить. Убежден, что с учетом опыта Татарстана в проведении мероприятий, мы организуем этот форум на хорошем уровне и достигнем конкретных практических результатов», – подытожил вице-премьер.

Напомним, заседание оргкомитета прошло с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. На форуме запланировано проведение 127 сессий по 15 трекам, подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».