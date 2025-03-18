Хуснуллин: Мусульмане вместе со всем российским народом показывают силу духа в ходе СВО

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил на вечере Республики Татарстан, организованном в «Шатре Рамадана» в Москве. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Вот уже двадцать лет в «Шатре» проходят самые разные мероприятия, которые объединяют культуры народов России. Это здорово укрепляет наши связи и помогает лучше понимать друг друга. Особенно это важно в священный месяц Рамадан», – отметил заместитель Премьер-министра страны.

«Президент [РФ Владимир Путин] объявил 2025 год Годом защитника Отечества. И «Шатер» посвящен памяти о подвигах и героизме наших предков. Это также повод задуматься над уроками истории», – добавил он.

«Сегодня в мире непростая ситуация. Мусульмане России вместе со всем российским народом показывают силу духа и самоотверженность в ходе специальной военной операции. Они вносят неоценимый вклад в наше общее дело. Это яркое подтверждение тому, что в единстве наша сила», – выразил уверенность Марат Хуснуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на вечере Республики Татарстан в московском «Шатре Рамадана» выступил с речью Раис РТ Рустам Минниханов. В своем выступлении он сделал акцент на поддержке участников спецоперации и международных мероприятиях, проходящих в регионе.