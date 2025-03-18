Поддержка бойцов и Kazanforum: Минниханов выступил на вечере РТ в «Шатре Рамадана»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Раис РТ Рустам Минниханов сегодня выступил на вечере Республики Татарстан, организованном в «Шатре Рамадана» в Москве. В своей речи он сделал акцент на поддержке участников специальной военной операции и международных мероприятиях, проходящих в регионе.

«Сыны Отечества мужественно отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции. Мы неизменно признательны нашим героям за их смелость и верность Родине. Пусть в священный месяц Рамадан будут услышаны наши молитвы о скорейшей победе, выздоровлении раненых и упокоении душ погибших защитников Отечества», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Гуманитарная помощь участникам специальной военной операции, наша поддержка – важный вклад в достижение победы. <...> Поддерживаем наших ребят», – акцентировал он.

«Татарстан <...> имел богатую международную повестку. Прошлой осенью Казань стала площадкой для проведения шестнадцатого саммита БРИКС. К нам приехали представители 36 стран <...>», – напомнил Раис РТ.

«Республика получила высокую оценку руководства страны и гостей за успешное проведение столь масштабного мероприятия. В мае текущего года пройдет очередной международный экономический форум «Россия – Исламский мир: Kazanforum». Он снова станет важным местом экономического взаимодействия нашей страны и государств исламского мира», – отметил Минниханов.

«Нам помогают на общефедеральном уровне: председатель оргкомитета – наш вице-премьер [РФ], Хуснуллин Марат Шакирзянович», – уточнил Раис РТ, добавив, что поддержка при организации Kazanforum оказывается и на дипломатическом уровне.