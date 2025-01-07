Хуснуллин исполнил мечту мальчика из Москвы в рамках «Елки желаний»

Стоп-кадр видео из телеграм-канала Марата Хуснуллина

Вице-премьер России Марат Хуснуллин исполнил желание мальчика Никиты Виноградова из Москвы. Он мечтал встретиться с труппой Московского губернского театра.

Никита любит рисовать, увлекается кулинарией, коллекционированием и чтением. Он уже в течение трех лет занимается в театральной студии, выступает на мероприятиях района, а также участвует в разных конкурсах.

«Это очень необычное желание - пойти в губернский театр. Я знаю, что ты пойдешь, увидишь этот театр. Я думаю, тебе будет интересно все это посмотреть. Может быть, в будущем сам станешь артистом», - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Татарстана.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. В этом году акция проходит с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года.