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Чекунков в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Татарстана
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика Тимура из Татарстана, который мечтал побывать в роли машиниста метро.
Для мальчика организовали поездку в кабине машиниста тематического поезда «Дальневосточный экспресс», курсирующего по Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы.
«Тимур настолько хорошо знает, как устроен поезд метро, какие бывают поколения поездов метро. Мне очень радостно было видеть, что это желание было искреннее и оно по-настоящему сейчас исполнилось», – отметил министр.
Ранее в акции «Елка желаний» принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.
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