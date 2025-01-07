Чекунков в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Татарстана

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил желание мальчика Тимура из Татарстана, который мечтал побывать в роли машиниста метро.

Для мальчика организовали поездку в кабине машиниста тематического поезда «Дальневосточный экспресс», курсирующего по Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы.

«Тимур настолько хорошо знает, как устроен поезд метро, какие бывают поколения поездов метро. Мне очень радостно было видеть, что это желание было искреннее и оно по-настоящему сейчас исполнилось», – отметил министр.

Ранее в акции «Елка желаний» принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.