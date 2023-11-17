Хуснуллин: Готовность второго пускового комплекса шестого этапа трассы М12 достигла 95%

Готовность второго пускового комплекса шестого этапа трассы М12 «Восток» достигла 95%. На этом участке, который проходит по Нижегородской области и Чувашии, дорожники уложили асфальтобетон на 60 из 62 км, сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Сегодня бригады дорожников в круглосуточном режиме трудятся на всех строящихся этапах, укладывают асфальтовое покрытие, наносят разметку, завершают возведение искусственных сооружений», – цитирует вице-премьера пресс-служба Правительства РФ.

В высокой степени готовности находится и мост через Суру – одно из самых протяженных сооружений на всей автомагистрали. «Укладка асфальтобетона на нем завершилась в октябре, строители уже нанесли разметку и смонтировали барьерное ограждение», – уточнил Хуснуллин.

Он напомнил, что уже в декабре этого года с опережением графика будет запущено движение по всей трассе от Москвы до Казани. «Благодаря скоростной дороге протяженностью порядка 811 км автомобилисты будут быстрее и комфортнее преодолевать путь между регионами», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее, 15 ноября, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин открыл движение по 154-километровому участку М12 в Чувашии и Татарстане, включая 71 км первого пускового комплекса шестого этапа трассы.

Строительство скоростной дороги ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.