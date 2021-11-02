На технологические площадки трассы М12 завезли 3,5 млн тонн щебня и 3 млн тонн песка

Для строительства скоростной трассы М12 Москва — Казань на технологические площадки завезли более 3,5 млн тонн щебня и 3 млн тонн песка. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня провел совещание по М12. Уже сейчас в подготовке к строительству М12 задействовано более 12 тыс. человек и более 4600 единиц дорожно-строительной техники, а на технологических площадках находится более 3,5 млн тонн щебня и 3 млн тонн песка», — поделился информацией с подписчиками Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что время проезда от Москвы до Казани по новой дороге сократится почти в два раза — с 12 до 6,5 часов. Предварительно макроэкономический эффект от строительства автомагистрали оценивается в 2,4 трлн рублей.

Скоростную автодорогу М12 Москва — Нижний Новгород — Казань по поручению Президента РФ Владимира Путина планируют построить к 2024 году. Протяженность трассы составит 729 километров, в том числе 142 километра — в Татарстане.