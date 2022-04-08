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Транспорт
8 апреля 2022  12:28

Хуснуллин: Антироссийские санкции не повлияют на сроки возведения трассы М12

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Антироссийские санкции не повлияют на сроки строительства новой платной автодороги М12, которая должна соединить Москву и Казань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Нет, не повлияют», — ответил на соответствующий вопрос зампред Правительства РФ. 

Новая автодорога будет открыта для автомобилистов в 2024 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал, что первые участки трассы будут открыты уже в этом году.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

#спецоперация на Украине #Трасса м12 #Марат Хуснуллин #антироссийские санкции
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