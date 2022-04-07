Мишустин анонсировал открытие первых участков трассы М12 Москва — Казань до конца года

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Первые участки новой скоростной автомагистрали М12 Москва — Казань будут открыты уже до конца текущего года. Об этом сообщил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Уже началась реализация крупного инфраструктурного проекта „Восток — Запад“ общей протяженностью более 1,6 тыс. километров. Это — строительство двух магистралей и возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва — Казань — мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах», — рассказал Мишустин во время ежегодного отчета в Государственной Думе РФ.

Премьер уточнил, что сейчас ведется проектирование участка автотрассы М12 до Екатеринбурга, причем строительство участка также начнется в 2022 году.

«Помимо магистралей мы создаем обходы городов, в том числе Краснодара, Аксая, Кемерова, Калининграда, Екатеринбурга и целого ряда других <…>. Строительство и ремонт дорог сейчас идут очень ритмично», — подчеркнул он.

Скоростная автомагистраль М12 предполагает строительство южного обхода Казани с выходом на логистические центры, расположенные в зоне аэропорта столицы Татарстана. Также трассировка М12 предполагает строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны, что позволит снизить нагрузку на плотину Нижнекамской ГЭС.