Хуснуллин анонсировал продолжение работы Запорожской АЭС

Расположенная в контролируемом российскими войсками с начала марта городе Энергодаре Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию на Украину, если украинские власти станут принимать и оплачивать ее. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Атомная станция будет работать, все рабочие места сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями. <...> Если Украина будет готова принимать и будет оплачивать, значит, [станция] будет работать для них. Не будет принимать — будет работать на Россию», — отметил Хуснуллин, выступая в занятом Вооруженными силами РФ Мелитополе.

Российский вице-премьер напомнил, что атомная электроэнергия — одна из самых дешевых, чем обуславливается ее конкурентоспособность. «Вопросов, куда продать электроэнергию, — таких проблем, думаю, не будет», — уточнил в связи с этим он.

Херсонская область и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль Вооруженными силами РФ в конце зимы — начале весны, после чего на их территории были созданы пророссийские военно-гражданские администрации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на сведениях из официальных источников. Позднее был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.