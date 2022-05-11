Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России

Власти Херсонской области собираются обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить их регион в состав России. Об этом со ссылкой на замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.

Отмечается, что область не планирует превращаться в народную республику и проводить какие-либо референдумы. Решение будет принято единым указом на основании обращения к Президенту России.

«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к Президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», – уточнил Стремоусов.

Он подчеркнул, что до конца этого года в области будет полностью принято российское законодательство.