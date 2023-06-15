Хуснуллин напомнил о скором открытии трассы М12 от Москвы до Казани

В этом году откроется участок дороги от Москвы до Казани в рамках создания международного маршрута «Россия». Эта дорога свяжет, в том числе, Санкт-Петербург и Владивосток, напомнил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии запуска движения на обходе Аксая и дальнем западном обходе Краснодара.

Хуснуллин назвал строительство обходов городов одной из приоритетных задач развития опорной сети дорог. «В ближайшие 5 лет у нас в работе находится 47 обходов городов. Сегодня мы одновременно открываем два таких важнейших обхода. Это обход города Аксай и обход Краснодара. Оба объекта находятся на федеральной трассе М4 „Дон“», – цитирует вице-премьера пресс-служба Кабмина.

Напомним, речь идет о трассе М12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора «Россия» и, по ожиданиям, сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии в условиях санкций.

Напомним, в церемонии открытия движения на обходе Аксая по видеосвязи также принял участие Президент России Владимир Путин. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в числе других реализуется с 2019 года по инициативе главы государства.