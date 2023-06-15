Путин открыл движение по новым участкам дорог в Ростовской области и Краснодарском крае

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт движению по участкам федеральной трассы «Дон», идущим в обход города Аксая Ростовской области и на дальнем западном обходе города Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Эти современные, более удобные, скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и посёлков между собой, существенно сократят время туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани, в целом ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов Юга России», — сказал глава государства.

По словам Путина, эти проекты — важная часть общей масштабной работы по строительству современных дорог и развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах страны. Он напомнил, что только в прошлом году было отремонтировано около 6,2 тыс. километров федеральных трасс и более 20 тыс. километров региональных автодорог, а также построено и реконструировано 400 километров федеральных трасс и 1200 километров дорог регионального значения.

«Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем — база для этого создана хорошая. Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта идет с превышением темпов прошлого, причем рекордного по объемам, года», — подчеркнул российский лидер.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в числе других реализуется в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.