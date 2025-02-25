Режиссер Тереза Дурова надеется привезти свои спектакли в новый театр им. Камала

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Народная артистка РФ Тереза Дурова намерена привезти все постановки своего театра в Казань и сыграть их на сцене нового здания театра им. Камала. Об этом она сообщила на пресс-конференции, посвященной предстоящим гастролям.

«Мы пока только слышали о том, что это нереально красивая и с точки зрения оборудования фантастическая театральная площадка. Я очень надеюсь, что мы найдем отклик в Казани, людей, которые смогут сделать для нас эти гастроли. Мне ужасно этого хочется», — ответила Дурова на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Театр Камала — один из самых крупных национальных театров в России. В его новом здании в 2025 году пройдет вручение театральной премии «Золотая маска», о чем уже объявил ее президент Владимир Машков.

Показы спектаклей в новом здании начнутся 1 и 2 марта с постановки «Возвращение Тукая» Резеды Губаевой. На официальном сайте театра на эти даты билеты уже распроданы.