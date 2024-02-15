Художник-самоучка из Агрыза представил портрет Минниханова в необычной технике

Фото: Ляйсира Зигангараева

Художник-самоучка из Агрыза Радик Ибрашев представил очередную работу, выполненную из игральных костей и домино в количестве 3 650 штук. На портрете изображен Раис РТ Рустам Минниханов.

Картина была выставлена в районном Дворце культуры, где состоялось итоговое заседание совета района.

Напомним, о железнодорожнике Радике Ибрашеве из Агрыза, который создает шедевры искусства, наслышаны многие. Бригадир на хозяйственном участке по ремонту и содержанию зданий локомотивного депо знаком жителям как талантливый художник и активный блогер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник-самоучка из Агрыза увековечил память скончавшегося в конце июня певца Юрия Шатунова, нарисовав его портрет на бетонной стене. Граффити появилось рядом со стадионом «Локомотив».

Также он создал портрет персонажа Инны Чурикой из фильма «Морозко» – Марфушы – из крышек пластиковых бутылок, изображения Юрия Никулина из нитей и Юрия Гагарина из CD-дисков. Часть работ была также представлена на выставке.