Художник Крюков подарил Путину свою картину «Минута тишины» на тему СВО

Художник Алексей Крюков, удостоенный президентской премии для молодых деятелей культуры, подарил Президенту Владимиру Путину свою картину «Минута тишины», на которой изображена девочка, сидящая на асфальте и рисующая детские рисунки мелками. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«С донбасской тематикой меня связывает давняя тема. Я с 15-го года приезжаю туда – уже создал более 30 работ, преимущественно это портреты. Начиналось всё с портретов командиров ополчения <...>, но и простые жители тоже на моих полотнах составляют полноценную серию. А также еще работы, посвященные детям Донбасса, занимают у меня целый цикл. У меня есть особенная картина «Минута тишины». Сюжет такой: я увидел в Луганске, когда приезжал в 16-м году туда как волонтер, художник в том числе, на асфальте изрешеченном детские рисунки. Меня это настолько поразило, вдохновило, и вот эту картину я решил написать. Где девочка рисует мир на асфальте, родителей, которых уже, быть может, нет, к сожалению <...> Девочка рисующая как символ надежды, как символ света <...> Я хочу ее Вам подарить <...> Такая символичная работа во многом для меня», – сказал художник.

Напомним, премии для молодых деятелей культуры удостоены три человека. Церемония вручения прошла в Екатерининском зале Кремля.